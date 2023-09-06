天水圍栢慧豪園兩房價跌穿500萬　呎價險守1萬元

私人屋苑成交呎價險守萬元關口，天水圍栢慧豪園兩房單位，累劈逾百萬元成交，樓價跌穿「5球」。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林龍南表示，北角維港頌錄3個月內錄4宗蝕讓，該盤6座高層A室，實用面積約873方呎，套三房連工人套房間隔，享維港煙花海景，5月放盤叫價3,080萬元，隨市況調低至2,750萬元，終售2,480萬元，呎價約28,408元，約6年帳面貶值約8.5%。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角和富中心2座低層C室，實用面積約847方呎，套三房間隔，成交價1,268萬元，呎價約14,970元屬屋苑近月新低，較原先叫價1,500萬元，減價232萬元成交，減幅約15.5%。

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九龍區

●香港置業吳志輝指，荔枝角美孚新邨1期百老匯街25號極高層A室，實用面積約549方呎，兩房間隔，望內園景，去11月以630萬元放盤，並隨着市況調整叫價後，外區客經議價後以608萬元購入，呎價約11,075元。

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新界區

●美聯陳振明指，天水圍栢慧豪園1座高層G室，實用面積約496方呎，早前以600萬元放售，減價至560萬元，惟有見屋苑交投持續淡靜，再次調整叫價至535萬元，終獲區內上車客以496萬元購入，兩房戶再次失守500萬元，呎價約10,000元。

●中原黃國強表示，青衣灝景灣9座中層F室，實用面積約498方呎，兩房間隔，上月放盤約850萬元，最終以780萬元沽出，呎價約15,663元，累減70萬元，新買家為一對首次置業準新人。

●美聯袁佩雲稱，青衣盈翠半島6座高層A室，實用面積約769方呎，套三房連士多房間隔，以1,480萬元放售單位，及後獲區內客洽購，議價150萬元後，以1,330萬元承接，呎價約17,295元。

●利嘉閣鄺皓聰表示，青衣翠怡花園6座中層D室，實用面積約501方呎，三房間隔，望內園池景，附裝修，原先開價650萬元，經雙方議價後，終以628萬元成交，呎價約12,535元。

●美聯馮根明表示，元朗朗城滙3座高層C室，實用面積約719方呎，套三房連儲物室間隔，早前以1,130萬元放售，獲首置議價70萬元，以1,060萬元承接，呎價約14,743元，原業主2019年以1,263.4萬元購入單位。

●中原陳韻兒指，火炭駿景園8座中層G室，實用面積約974方呎，套三房間隔，8月中價錢調整至約1,298萬元，議價後以1,250萬元沽出，呎價約12,834元，新買家為一組區內換樓客。

●世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山居屋富寶花園6座低層G室，實用面積約308方呎，三房間隔，未補價第二市場開價325萬元，放盤1個月，期間累減17萬元，減幅約5.2%，最終以308萬元獲承接，呎價約5,203元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山銀湖‧天峰2座中層B室，實用面積約742方呎，三房間隔，享海景，放盤1星期，零議價以1,050萬元成交，呎價約14,151元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山9月暫錄約6宗二手買賣，其中海典灣1座中層B室，實用面積約783方呎，套三房及儲物房間隔，開價約1,200萬元，議價後以1,100萬元易手，呎價約14,049元，新買家為用家。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳天晉1期7座高層E室，實用面積約538方呎，兩房間隔，最初開價1,100萬元放售，為加快銷售速度，於8月底下調叫價至1,045萬元，獲家庭客洽購，終減價至1,020萬元易手，呎價約18,959元。

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