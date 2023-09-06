沙田現樓項目展開軟銷　紅磡新盤加推28伙

一手交投未見破突，依然於低位徘徊。沙田現樓項目展開軟銷，旗下兩個樓王單位於周三(6日)曝光。紅磡新盤加推28伙，並落實本周日隨即發售。

●沙田星凱‧堤岸現樓單位曝光

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸已屆現樓，部署日內更新價單，並考慮提供吸引優質人才的優惠。該盤入伙至今，市場已錄得約180宗租務交投，平均呎租約40餘元。項目會所將短期內開放予傳媒預覽，商場有望明年第一季啟用。樓盤是日最新曝光的現樓連裝修單位為5座49樓C室，實用面積947方呎，屬5座單邊樓王。

●西半山寶峰下周三招標發售1伙四房戶

●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH上載價單4號涉28伙

●西半山半山捌號連平台戶售452萬元

●長沙灣映築兩房高層戶呎價約25,720元

●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH單日沽兩伙