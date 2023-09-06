沙田現樓項目展開軟銷 紅磡新盤加推28伙
2023年09月06日 21:29
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一手交投未見破突，依然於低位徘徊。沙田現樓項目展開軟銷，旗下兩個樓王單位於周三(6日)曝光。紅磡新盤加推28伙，並落實本周日隨即發售。
●沙田星凱‧堤岸現樓單位曝光
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸已屆現樓，部署日內更新價單，並考慮提供吸引優質人才的優惠。該盤入伙至今，市場已錄得約180宗租務交投，平均呎租約40餘元。項目會所將短期內開放予傳媒預覽，商場有望明年第一季啟用。樓盤是日最新曝光的現樓連裝修單位為5座49樓C室，實用面積947方呎，屬5座單邊樓王。
●西半山寶峰下周三招標發售1伙四房戶
泛海集團(00129)與其他發展商合作的西半山寶峰，繼昨晚深夜上載樓書後，周三(6日)隨即公布首份銷售安排，落實下周三(13日)招標發售1伙四房戶，為7樓A室，實用面積4,143方呎，另設儲物室、工作間、私人升降機大堂，連249方呎露台。招標時間為當日上午11時，中午12時隨即截標。據悉，該盤在去年12月已獲批入伙紙，市場估計短期內會有新動向。
●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH上載價單4號涉28伙
恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，周三(6日)上載價單4號，提供28伙，折實平均呎價約19,038元。該批單位落實本周日(10日)起發售。據價單顯示，上述單位實用面積介乎212至387方呎，涵蓋6伙開放式戶、18伙一房戶、3伙兩房戶及1伙連平台戶，扣除10%折扣後，折實價介乎365.13萬至809.82萬元，折實呎價由17,223至23,034元。今批售價及呎價最低均為6樓D室，屬實用面積212方呎的開放式戶。
●西半山半山捌號連平台戶售452萬元
英皇國際(00163)旗下西半山半山捌號，最新透過招標以452.5萬元賣出3樓A室特色戶，為實用面積181方呎，開放式間隔，連21方呎平台，呎價為25,000元。
●長沙灣映築兩房高層戶呎價約25,720元
恒基地產(00012)與市建局合作發展的長沙灣的映築，周三(6日)以853.89萬元售出高層兩房戶，為36樓G室，實用面積322方呎，呎價約25,720元。
●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH單日沽兩伙
恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，周三(6日)連沽兩伙，包括15樓M室，為實用面積264方呎的一房戶，成交價515.97萬元，呎價約19,544元。