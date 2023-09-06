美股道指跌逾百點　GitLab逆市升逾8%

美股周三早段表現繼續受壓，道指跌141點，報34,641點；標指跌14點，報4,482點；以科技股為主的納指跌48點，報13,972點。港股報18,541點，升117點，高水91點。

美國合眾銀行財富管理部門資本市場研究主管Bill Merz指出，美國國債孳息率攀升，疊加原油價格上漲，加重了市場對聯儲局未來進一步收緊政策的擔憂。他認為，油價上漲確實助長了通脹的風險。而通脹風險會影響債券孳息率，繼而傳導致貨幣政策。

印度官方表示，百事公司計劃在印度阿薩姆邦建造一家耗資77億盧比(9,300萬美元)的工廠，該工廠將創造超過450個就業職位。百事股價挫0.15%。

代碼託管平台GitLab發布上季業績，收入1.396億美元，超出市場預期的1.297億美元；每股盈利0.01美元，較去年同期的虧損0.15美元扭虧為盈。公司上調全年收入指引區間至介乎5.55億到5.57億美元。GitLab股價升8.26%。

軟銀旗下芯片設計公司Arm向美國證券交易委員會(SEC)公開提交上市有關的F-1表格的註冊聲明。根據聲明，該公司已與蘋果公司(Apple Inc.)達成一項延長至2040年之後的新版長期協議，繼續其與蘋果的長期合作關係，並使蘋果能夠使用Arm架構。