m18講場：金銀業貿易場孖黃鴨慶中秋兼慈善助人

巨型黃鴨今年重臨香江引起城市熱話，金銀業貿易場旗下的慈善基金孖住另一隻小黃鴨B.Duck等機構，搞咗個「啟Duck月滿國慶樂繽Fun」慈善活動，為6個受惠機構出力！身兼金銀業貿易場理監事會副理事長及立法會金融服業界議員李惟宏表示，金銀業貿易場百幾年嚟都好重視社會責任，亦積極參與社區慈善事務，慈善基金首次聯同六大善團喺校園推廣跳繩運動，希望「身教行善，啟發下一代」，也能增加國民教育，讓參加者學懂感恩為社會付出，傳承中國人的美德。

打頭炮於9月15至9月28日期間，聯同九龍城民政事務處，喺6個機構嘅中小學校舉行「躍動校園慈善挑戰日」，每間學校將組織200至300人跳繩。聽聞學校反應非常熱烈，未正式推出已經有超過2,000位同學報名。另邀請大灣區學校一齊參加，相信7,400人次目標好快達成。

中秋節(29日)當日喺啟德車站廣場設有6米高發光B.DUCK燈籠，等市民可以一邊賞月，一邊玩燈籠。仲會喺9月30日至10月1日，一連兩日設有多個攤位遊戲，與民同樂，仲有機會贏得限量版B.DUCK紀念品。10月1日加碼舉行「十‧一跳約終極創紀錄活動」，參加者可以一邊做運動，一邊做善事，亦會得到B.DUCK中秋燈籠、跳繩及SDG可持續發展世界紀錄個人電子証書一份。

另外，金銀業貿易場慈善基金將聯同東華三院、保良局、仁濟醫院、博愛醫院、仁愛堂、樂善堂及新家園協會等6個受惠機構，喺在10月16日「世界糧食日」展開送贈慈善米活動。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂就話，金銀業貿易場聯同多個善團喺國慶加中秋佳節的好時機舉辦一連串慈善活動，將慈善跑、跳繩挑戰、國慶慶祝活動、中秋元素、攤位活動等連結一起，能夠帶動起社區氣氛，同時亦令社會更增添一份善心同愛心，相信只要香港人齊心合力、凝聚力量，必定可令香港活起來、動起來！