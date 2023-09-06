天業節水3名高管辭任　包括董事長

另外，王志剛由於工作調動原因，提出辭任本公司監事會職工代表監事及監事會主席之職務，並在公司將召開的職工選舉大會透過民主選舉補選新任職工代表監事就任當日生效。根據監事會的審議，監事會推薦陳明擔任職工代表監事。

公司亦建議，委任周剛為執行董事及董事長；及韓根為執行董事。該等建議委任尚需提交公司即將召開之臨時股東大會審議及批准。若該等建議委

任獲得股東以普通決議案通過，其任命自臨時股東大會同日生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。

在同一份通告內，公司亦指出會更換核數師。主因是根據內地法律，國有企業連續聘任同一會計師事務所原則上不超過8年，現任的天健會計師事務所已審計公司帳目達12年，董事會建議委任立信為核數師，以填補因天健退任所產生之空缺。委任須待公司股東於本公司將召開的股東大會上通過一項普通決議案後，方可作實。