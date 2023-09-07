【東方日報產評】地緣經濟陷分裂　貨幣能源大較量

自美國於2018年向中國發動貿易戰以來，標誌着世紀大國博弈的開始，地緣經濟陷入分裂狀態，至今不斷惡化。美國陣營與非美陣營的角力，遍及貨幣與能源等環節，衝擊世界經濟。雖然美元仍穩坐國際儲備貨幣地位，但影響力褪色已是不爭的事實，愈是要彰顯美元霸權，只會加大全球去美元化的動力，這過程充滿危險，同時也會帶來新機遇。

能源是支持全球經濟發展的重要資源，貨幣則是全球化下經貿金融往來的重要交易媒介。過去美國積極介入中東局勢，出發點是確保在能源供應的控制，支持經濟發展，而油金體系成就了美元霸主地位。可自從美國突破產油技術，頁岩油量產甚至可實現能源自給自足，中東的戰略角色被淡化，與產油國關係由合作變成競爭，使運行多年的油金體系生變。

美國撤軍阿富汗，投放更多資源在「重返亞洲」與「亞洲再平衡」等戰略。產油國包括沙特阿拉伯與伊朗等關係，亦因為美國的戰略轉變而發生變化。早前中國推動沙特與伊朗恢復建交，就確認了中東局勢以至全球能源格局變天。

今年以來，美國致力控制通脹，多番勸喻石油輸出國組織維持石油供應，但沙特卻和應俄羅斯大打「能源牌」，提出自願減產，更將計劃一再延期至年底，持續的供應減少抵銷了需求下跌的影響，油價易升難跌，令美國拜登政府欲低價補充戰略石油儲備的如意算盤無法打響，而油價高企，更令美國的抗通脹任務變得不明朗，幣策鬆緊更難拿捏。

另一方面，美國推動與中國脫鈎，重構全球產業鏈和供應鏈布局，鞏固影響力。世界愈是動盪，美元的避險需求就愈堅實。近日美匯指數又再走強，一眾非美貨幣捱沽，這種美國人所講「我們的貨幣，你們的問題」玩法，已引起其他經濟體的反思，而俄烏戰爭美國濫用金融制裁，更推動更多經濟體嘗試以本幣進行貿易，務求減低對美元依賴。可以說，刻下美元仍擁有打「貨幣牌」的優勢，但此舉正同時削弱美元地位，加速全球「去美元化」趨勢。

歐美經濟老化、長年缺乏改革，全球經濟中心正向東移。事實上，近年已發展經濟體與新興經濟體佔全球經濟產值的比重已趨平衡。作為全球最大貿易國的中國，更側重與亞洲地區經濟體進行貿易往來，例如東南亞正發展成中國電動車的主要出口市場。若貨幣地位離不開經濟競爭力，美元國際貨幣地位褪色的大趨勢相信難以扭轉，世界貨幣應用將由這數十年單一的美元天下，轉向多元發展。

身處這百年未見之大變局，國際秩序重塑是漫長過程。美國會繼續對中國加徵關稅，各種制裁亦只會有增無減。惟承受來自美國不公平打壓的中國，經濟增長放緩，需求減弱，亦會變成一道回力鏢衝擊西方經濟體，故這期間伴隨着的是經濟增長放緩、通脹與利率高企、產值規模收縮等現象，各方得認清大局，以多元戰略積極管控風險，而對於大國博弈可能演變成實戰，更宜作最壞打算，有備無患。