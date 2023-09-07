加密幣投資者移民首選星洲　港僅第4

雖然近期加密貨幣的熱度稍為消退，但靠投資加密幣致富的幣圈富豪亦成為各地「搶人才」的目標。投資移民顧問公司Henley & Partners發表最新的全球「加密貨幣應用指數（Crypto Adoption Index）排名」，旨在比較哪些地區對於加密幣投資者而言最具移民吸引力。結果顯示，新加坡居於全世界首位，其次則為瑞士、第3則是阿聯酋；而香港只能屈居第4。

報告顯示，香港在加密貨幣的「監管環境」評分僅5.6分，明顯低於新加坡的8.5分。香港在加密貨幣「公眾應用」方面的得分更只得4.6，而新加坡則為7.1分。相比之下，排名在香港之後的美國、澳洲、英國在「公眾應用」方面的得分均高於香港。

Henley & Partners的報告亦提到，全球有4.25億人擁有比特幣或其他形式的加密貨幣資產，但只有6個人手頭上的比特幣價值超過10億美元（78億港元）。至於持有100萬美元以上等值比特幣的幣圈「百萬富翁」則有4.05萬人。若計及比特幣以外的其他加密數碼資產，「百萬富翁」的人數則達到8.82萬人。

另外，美國最大加密貨幣交易平台Coinbase已推出針對機構客戶的加密貨幣貸款服務。外媒引述美國證券交易委員會（SEC）的文件指，截至9月1日，Coinbase已為新的貸款平台籌集5,700萬美元的資金。

新的貸款服務名為「Coinbase Prime」，該平台允許機客戶執行交易和託管資產。Coinbase可以向機構交易客戶提供擔保貸款。這項新服務有助填補此前加密貨幣貸款平台Genesis和BlockFi等公司破產後留下的空白。