鄧聲興：內地啤酒股適合中長線部署

今年內地出現極端氣溫，故在暑假旺季的啤酒銷量下降。而去年啤酒銷量的基數高，加上今年庫存積聚，消費信心趨淡，短期難見轉機，亦無催化劑，料啤酒板塊短線難有突破。不過，預計啤酒商持續改善產品結構及渠道，以及成本下降，未來的毛利率有望改善。

國家統計局數據顯示，今年首7個月內地規模以上啤酒企業完成產量233億升，按年增長4.9%。其中，單計7月規模以上啤酒企業啤酒產量40.2億升，按年則下滑3.4%。上述數字解釋到行業出現跌勢，未知8月會否持續。

潤啤青島百威值得關注

總結今年上半年內地啤酒銷售雖向好，但預期在夏季傳統旺季的表現或不如以前，短線未見突破，投資者宜考慮基本面，作中長線部署。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)