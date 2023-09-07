鄧聲興：內地啤酒股適合中長線部署
2023年09月07日 05:00
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今年內地出現極端氣溫，故在暑假旺季的啤酒銷量下降。而去年啤酒銷量的基數高，加上今年庫存積聚，消費信心趨淡，短期難見轉機，亦無催化劑，料啤酒板塊短線難有突破。不過，預計啤酒商持續改善產品結構及渠道，以及成本下降，未來的毛利率有望改善。
國家統計局數據顯示，今年首7個月內地規模以上啤酒企業完成產量233億升，按年增長4.9%。其中，單計7月規模以上啤酒企業啤酒產量40.2億升，按年則下滑3.4%。上述數字解釋到行業出現跌勢，未知8月會否持續。
潤啤青島百威值得關注
縱然行業出現壓力，惟當中不乏基本面穩定及盈利能力持續的股份，有望受惠堂食餐飲業復甦。華潤啤酒(00291)公布截至今年6月底止中期業績，盈利46.49億元人民幣，按年增長22.3%；營業額為238.71億元人民幣，按年增長13.6%。啤酒業務方面，整體啤酒銷量較去年同期增長4.4%至約65.7億升。次高檔及以上啤酒銷量約14.4億升，較去年同期增長26.4%，喜力品牌銷量錄得接近60%增長。
另外，青島啤酒(00168)亦具品牌優勢，持續加快向數碼化、智能化運營轉型，加速推進全供應鏈數碼化應用，提升渠道領域數碼化覆蓋深度。該企公布截至今年6月底止中期業績，期內盈利約34.26億元人民幣，按年升約20.1%；營業收入亦升12%至約215.92億元人民幣，營業利潤約46.03億元人民幣，按年升19.7%。上半年，集團累計實現產品銷量50.23億升，按年增長6.5%。
百威亞太(01876)在內地銷售收入表現亦高於疫情前水平。該企公布截至今年6月底中期業績，期內盈利5.75億美元，按年跌8%；收入約36.66億美元，按年升6.2%。百威亞太半年總銷量49.45億升，按年增長9.4%，主要由於內地業務持續復甦，以及印度業務的強勁增長。
總結今年上半年內地啤酒銷售雖向好，但預期在夏季傳統旺季的表現或不如以前，短線未見突破，投資者宜考慮基本面，作中長線部署。
意博資本亞洲有限公司管理合夥人 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)