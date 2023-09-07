施羅德投資：多元化投資宜納亞洲債券

年初至今，亞洲債券市場錄得強勁回報，當中有許多利好因素驅使亞洲債券成為具有吸引力的資產類別。亞洲債券在今年錄得強勁回報，當中投資級別債券表現優於高收益信貸，其中一個利好因素是息差縮小，特別是在投資級別債券方面。亞洲在今年為全球經濟增長貢獻約70%，這為企業及銀行提供更穩定的營商環境。

在更長的財務收緊狀況期間，擁有強勁資產負債表及良好流動性的高評級企業，似乎有更大機會跑贏過度槓桿及可能難以再融資的高收益企業。現時依然預期亞太區企業的業績將會出現不同程度的分化，當中預期印度及印尼企業會有良好表現。

部分投資者對於內地今年的經濟復甦進展感到失望，然而，並非所有希望都幻滅，有關當局承認房地產業正面臨挑戰，但其正採取放寬限制措施，以確保房地產業有秩序地復甦。

料南韓具良好投資機會

與此同時，針對其他行業的支援措施已經出台，例如為地方政府而設的融資工具及新經濟領域的措施。現時相信一些行業包括汽車及旅遊業將受惠內地消費復甦及新經濟增長勢頭，而這類企業已公布強勁業績及持續恢復現金流。

除了內地之外，亞洲仍有許多具吸引力的投資機會，當中特別喜歡短期債券，如以美元計價並能提供約6厘的收益率，而且限期為一至3年的高質量債券。當中，較看好金融及保險業，尤其是次級債券市場，還看好具有強勁現金流的行業，包括公共事業及可持續基礎建設。其中，相信南韓能提供一些良好的投資機會，其總收益率和債券息差都具有吸引力，尤其是新發行的債券。

首選良好償債能力企業

由於大部分亞洲債券都屬於投資級別，能為投資者提供穩定的優質入息，以及具有吸引力的風險調整回報組合。投資者在等待利率周期轉變的同時能夠獲得回報，而且價格及資本有升值空間。雖然高收益債券會較難再融資，但這種錯配提供較廉宜的投資機會，對於一些具有良好償債能力的精選企業，其收益率亦具吸引力。故此，相信亞洲債券非常有吸引力，並且在整體多元化投資組合中佔有一定比重。

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