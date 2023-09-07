富途陸秉鈞：英偉達憑乜贏到開巷？深入解讀(上集)

提起AI，大家馬上可能會想起ChatGPT，然後會再想到OpenAI或微軟。但有一間公司在AI界，無論是它的供應商，還是它的客戶，哪怕是世界級科技巨企，包括微軟，都得要看它「臉色」；它是本年度最受全球最多投資者關注的公司之一。這就是剛剛在上周三美股收盤後公佈業績的英偉達了。很多人都認識這公司，但可能對它業務並不了解。本欄將會分兩期拆解它的業績、行業展望和關注點，以及大家最關注當前股價的部署策略！

業績「雙重驚喜」

這次英偉達的業績，用「靚爆鏡」來形容真的絕不為過。故事還得要從上一季說起。早於上一季業績公布的時候，業績數字雖然非常突出，但管理層卻在展望中，大幅修訂第2季的營收指引為110億美元左右，較市場預期的71.8億美元高53%，遠超市場預期。指引後當天的股價已經急升24%至379.76美元。其後股價在一季時間內、在公佈業績前再上升24%至471.16美元。當時市場已經有不少意見說就算此次業績達到收益指引，也會可能因為股價提前反映了而出現「反高潮」下跌。結果，在本次正式公布的業績營收為135.07億美元，較原來的指引還要高出近23%。對股東來說，這完全是「雙重驚喜」。股價亦因而一度高見502.66，創下歷史新高！

4大業務向數據中心傾斜

要仔細分析它的業績，可以從它四大業務和比重來了解：

●「數據中心業務」呈現爆發性的增長，同比環比皆實現三位數百分比增長，達到103.23億美元，對公司收入貢獻佔比上升至76%；

●「遊戲業務」也持續受惠於大環境的回暖，同時實現同比和環比百分比雙位數字增長。達到24.86億美元，對公司總收入貢獻佔比為18%；

●「專業可視化業務」同比出現倒退，但環比恢復增長，達到3.79億美元，對公司總收入貢獻佔比為2.8%；

●「汽車領域業務」同比出現增長，但環比出現倒退，達到2.53億美元，對公司總收入貢獻佔比為1.9%。

●由於後兩者比重加起來不足5%，基本上英偉達的成績可以直接理解為「數據中心業務」作「主打」、「遊戲業務」作「配菜」去理解。

獨享AI晶片業的增長狂潮

最為搶眼的是「數據中心業務」，同比增長達到171%，營收數字達到103.23億美元，環比增長也達到141%，三位數的百分比增長同時出現在同比和環比之中，顯示業務正踏入高速增長階段。此業務主要受惠AI熱潮所帶動，在年初ChatGPT 掀起熱潮後，企業對生成式AI 的需求也出現爆發性增長。由於此類生成式AI非常倚賴於特殊先進技術制造的晶片，此類晶片目前就算放眼全球也就只有數間公司能有此能力提供，這還未算上對手的產能跟不上的問題。英偉達作為全球首屈一指的晶片設計公司，過硬的技術讓它於晶片供應商的地位上成為「霸主」，對此業務近乎壟斷。此次AI需求熱潮，讓早早部署好的英偉達「修成正果」，數據中心業務完全受惠於本次全球對AI的需求帶動，同樣出現爆發性增長。只要AI 熱潮持續，英偉達數據中心業務將能繼續受惠增長。鑑於增長勢頭強勁，預料在之後的至少兩季，此業務的增長勢頭仍然會持續一段時間。

看似完美行業增長概念和「滿分」業績的公司，在正式公佈後股價卻在顯著高開後大幅下挫，至截稿當天今仍然低於公佈業績後首個交易下的最高位，是趁低吸納的機會還是暗藏隱憂? 下周我們再繼續分析

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)