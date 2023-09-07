道指跌198點　紐油漲近1%

2023年09月07日 07:48
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    ●踏入亞洲時段，美匯指數報104.86；港匯見7.842；離岸人民幣(CNH)報7.3215；美元兌日圓處147.71；歐元報1.0722，英鎊報1.2496。金價處1,917.11美元。布油報90.62美元，紐油報87.67美元。比特幣(Bitcoin)跌0.1%，報2.57萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水50點。
    ●道指收報34,443點，跌198點或0.57%；標指收報4,465點，跌31點或0.7%；納指收報13,872點，跌148點或1.06%。
    ●港股ADR指數按比例計算，收報18,491點，升42點或0.23%。
    ●9月恒生指數夜期收報18,449點，升25點，低水1點，成交15,441張。
    ●紐約期油收報每桶87.54美元，升0.85美元或0.98%，連升9日；倫敦布蘭特期油收報每桶90.6美元，升0.56美元或0.62%。
    ●紐約期金收報每安士1,944.2美元，跌8.4美元或0.43%。
    ●英國富時100指數收報7,426點，跌11點或0.16%；德國DAX指數收報15,741點，跌30點或0.19%；法國CAC指數收報7,194點，跌60點或0.84%。
    ●美國ISM非製造業PMI意外創6個月高位，聯儲局11月加息預期升溫。
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