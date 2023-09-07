遊日注意！摩通估Yen未跌完？今年或去到呢個水平...

大行估日圓跌浪未完？港人想暢錢「返鄉下」宜好好部署。摩根大通日本市場研究主管Tohru Sasaki接受外媒訪問時表示，儘管未來幾個月美元可能不會那麼強勁，惟日圓跌勢或未完，兌美元今年可能會跌至152，明年更將跌至155，即兌港元將見5算。他又指，即使日本央行今年可能放棄孳息率曲線控制(YCC)政策，但從長遠看也不會帶來太大希望。日圓兌美元最新報147.61，每百日圓兌5.3121港元。

上季準確預測日圓匯率的Sasaki表示，日央行仍難以提高政策利率或降低通脹，從而削弱日圓匯率。他曾任日央行交易員，在90年代參與過外匯干預，他預期，「即使明年，日圓也可能成為最弱的貨幣之一，我不確定如何才能擺脫這種局面。」

對於利率走向，他指，也許日央行需要提高政策利率，而不考慮對經濟的其他負面影響，不過這會導致首相岸田文雄內閣不得人心，因此在政治上很困難。

他分析指，日本政府在日圓達到155水平前，可能不會介入匯市。原因透過買入日圓進行干預，行動不可以失敗，而且只運用有限的外匯儲備，因此認為當局不會頻繁地進行干預。