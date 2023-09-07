李偉傑：中國再保險穩中求進　價值逐漸展現

期內歸屬於母公司股東淨利潤大幅增長331.5%，達到20.12億元，主要受益於新會計準則下，上半年總投資收益大幅增加至46.26億元。顯示中再的資產配置與風險管控能力優秀。在業務結構方面，中再堅持高質量發展，積極調整業務結構，短期健康險、建築工程保險、網絡安全保險等新興業務增速較快，業務結構持續優化。中再市場地位穩固，仍穩居各分領域的行業第一。

同時，中再ESG建設穩步推進，完善公司治理，加強消費者權益保護，並通過系列人才培養計劃，為員工提供廣闊的發展平台。這將有助提升中再的品牌影響力和社會形象。

中再上半年業績表現強勁，各項核心指標均實現大幅提升。展望未來，隨着內地保險市場持續發展，中再作為内地唯一再保險專業公司，市場地位穩固，業務增長可期，具有較大的盈利空間。建議投資者密切關注，中再是保險行業中優質的投資選擇。中長線持具有投資價值，可在0.5港元水平吸納，先以近今年高位0.63作短線目標，望大市走向逐步回復正軌，中長期有望挑戰0.8元，以0.45作防守位置。

華盛證券經紀部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)