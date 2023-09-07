鄧聲興：中聯重科海外收入有望維持高增長

2023年第二季營收136.5億元，按年增長20.93%。期內業績增長主要因為提質降本加上產品結構優化等因素推動利潤率提升營收端。2023年上半年盈利能力提升，主要因為公司提質降本成果顯現及產品結構優化，高毛利產品出口佔比提升。集團表示，在境外市場市佔率仍處於較低水準，未來海外收入有望維持高增長。雖然國內工程機械行業大幅下滑，受更新換代需求下行影響，目前內地工程機械行業仍處於下行周期。但工程機械行業正走出低谷，公司三大板塊齊頭並進行業趨勢來看，內地市場正處於築底回升期。海外市場方面，中國工程機械的競爭力正在突顯，預計後續營收增長仍將維持較高增速。股價上望阻力位4.4港元；支持位3.7元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)