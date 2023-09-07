鄧建初：金融戰爭扭曲市場　實力股人棄我取

港股已跌了近5年，一心一意長相廝守的股民，損失慘重。作為退休之用的強積金，令人大失所望。股市即使偶有反彈，成交卻是無甚驚喜，普遍股民對炒股似乎已經提不起興趣。

美國為了壓制中國崛起，2018年開始挑起貿易戰爭，大幅徵收關稅及設置貿易壁疊。接踵而來的是將中國列為「匯率操縱國」、將新冠病毒的起源及大流行的鑊甩到中國去、強迫各國製造商停止供應半導體晶片予中國企業、以人權為由制裁中國企業發展及限制人員交流等等，無孔不入。

到俄烏戰爭引起了全球通脹惡化，美國乘勢開展暴力加息行動，既可擾亂金融市場節奏，打擊其他對手，又可誘使資金流入美國，維持強美元，以求鞏固其全球一哥地位。外資受到壓力，沽售一眾中概股，波及香港股票市場，一場金融戰爭，其實早已在香港上映，只是大部分股民並未察覺，錯失了止蝕、保住本錢的良機。

一般散戶常犯的錯誤，就是肯止賺而不肯止蝕。初哥當然明白，止蝕了，就是輸錢，情感上是難以接受的。有些股票，股民以為長揸一下，始終還有希望，卻原來黃金期已過，不知何年何月，可以重返家鄉。最經典的例子，是內地物業管理公司股。以往給人感覺是穩賺不賠的行業，怎知亦受到母公司拖累，跌幅同樣慘不忍睹。上錯了車，不肯止蝕，就很大機會蝕得更多。不止輸錢，更輸了時間及信心。

間中急升、屢有暴跌的情況時常在股票市場出現，就算跑贏港股甚多之美股市場也有雷同之處。事實上，美股仍處高位的原因，是集中推上極少數大型實力股，其餘均是大上大落，連神仙股電動車之王Tesla也不例外，難怪朋友圈中也有輸至體無完膚。風光背後，炒美股輸大錢的大有人在，只是他們默不作聲罷了。

資深股評家鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)