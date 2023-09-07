郭家耀：恒指窄幅上落 中海油破頂可取
2023年09月07日 11:09
東網電視更多新聞短片
滙盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，外圍方面，美國經濟數據較預期理想，令加息預期升溫，加上美債息升至4.3厘水平，影響科技股及大市表現，美元強勢而人民幣偏弱等因素均對港股不利。郭又稱，官媒日前指，非一線城市樓市限購政策可盡快取消，料對內房銷售及市場氣氛有提振作用，但政策效用需時驗證，期望有更多寬鬆措施出台。他指人民幣弱勢及政策憧憬互相抵消之下，料恒指維持18,000點至19,000點之間反覆上落。
沙特阿拉伯與俄羅斯周二公布延續額外自願減產計劃至今年底後，沙特國營石油公司沙特阿美通知亞洲與美國客戶，調高其官方原油售價(OSP)，是連續第4個月加價。郭表示，消息為油價帶來刺激，但美元強勢將對商品價格帶來的壓力，加上內地經濟表現能否支撐油價向上仍存不明朗因素，他預期油價90美元附近阻力較大，而主攻上游業務的中海油(00883)料受惠油價上漲，最近股價破頂，屬三桶油當中首選。
華為重推新手機型號，於內地反映熱烈，投資者憧憬對整個智能手機市場分布帶來影響，市場較關注會否搶佔小米(01810)市場份額，多於對蘋果公司新iPhone造成衝擊。郭指出，主要原因是蘋果用戶黏性較強，果粉反應仍會熱烈，但目前手機出貨量難有高增長，配件需求限制減少，令毛利率水平增長放緩，郭稱，市場重視發掘手機用戶附加服務的價值，多於手機硬件銷售所帶來的好處，故此不建議買入蘋果概念股。