郭家耀：恒指窄幅上落　中海油破頂可取

滙盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，外圍方面，美國經濟數據較預期理想，令加息預期升溫，加上美債息升至4.3厘水平，影響科技股及大市表現，美元強勢而人民幣偏弱等因素均對港股不利。郭又稱，官媒日前指，非一線城市樓市限購政策可盡快取消，料對內房銷售及市場氣氛有提振作用，但政策效用需時驗證，期望有更多寬鬆措施出台。他指人民幣弱勢及政策憧憬互相抵消之下，料恒指維持18,000點至19,000點之間反覆上落。