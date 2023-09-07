港交所倫敦辦事處開幕　拓展集團國際網絡

香港交易所集團行政總裁歐冠昇與高級管理團隊在歐洲時間星期三晚上，於倫敦市舉行的酒會上接待了來自英國金融和商界的貴賓。歐冠昇在酒會上進行了敲鑼儀式，標誌着倫敦辦事處正式啟用，同時展現香港交易所致力連通全球市場，加強與全球各地客戶連繫的承諾。

新設的倫敦辦事處將鞏固香港交易所在英國的業務基礎，並將歐洲客戶與亞洲最國際化、多元化和流動性充裕的資本市場連接起來。香港交易所將提供實地支持，幫助客戶了解香港廣泛且多元的資本市場及金融產品，並把握亞洲增長趨勢所帶來的龐大發展機遇。

歐冠昇表示，香港交易所倫敦辦事處的開業是集團的另一個重要發展里程碑，反映了集團支持全球客戶的持續承諾。新開幕的倫敦辦事處將連同近期開業的紐約辦事處一起為全球客戶帶來更便利的投資渠道、更多投資機遇和更獨到的見解。現在，憑藉我們在世界三大主要時區的業務，香港交易所能更有效地連接資本與機遇，加強全球互聯互通，進一步鞏固香港作為全球超級聯繫人的角色。

新辦事處負責推廣香港交易所旗下國際股本證券業務、連接香港與中國內地市場之間的互聯互通機制，以及增長迅速的衍生產品組合。該辦事處也會為集團的歐洲客戶提供服務，並介紹香港資本市場的機遇和創新發展。

香港交易所新設的倫敦及紐約辦事處將與北京、上海和新加坡的現有辦事處互補，進一步拓展集團的國際網絡。