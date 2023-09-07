【高盛推介】騰訊、阿里連跌3日　資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊由本周二起連跌，今早(7日)低開約0.3%後跌幅擴大，最低見322.8元。現報323.2元，跌約1.3%，目前為連續第3日下跌。騰訊今早在其全球數字生態大會上，正式發布自研的「混元大模型」。

阿里巴巴昨日(6日)輕微下跌約0.1%，今早則在92至93元附近上落，現報92.05元，跌約0.2%，目前亦為連續第3日下跌。有報道指阿里旗下阿里雲擬分拆赴港上市前進行一輪非公開融資，向內地國有公司籌集資金，或籌集約100億元至200億元人民幣。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近日獲資金積極吸納，本周二及本周三共錄得約1,480萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於本周一錄得約890萬元資金流入後，本周二及本周三獲資金轉向沽出。

阿里方面，好倉於本周二錄得約420萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，騰訊於昨日獲北水轉向沽出，錄得約1.9億元資金淨賣出。

騰訊購19275，行使價350.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿9.6倍，貼價、高敏感度。

騰訊購17302，行使價370元，2023年11月30日到期，實際槓桿12.4倍，輕微價外、高槓桿、低面值。

騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿10.7倍，行使價280元以上、3個月期以上最高槓桿產品之一。

阿里購18616，行使價100.98元，2024年1月24日到期，實際槓桿6.6倍，輕微價外、中年期。

阿里購17340，行使價92.05元，2023年11月22日到期，實際槓桿7.5倍，貼價、高敏感度。

阿里沽17903，行使價81.95元，2023年11月29日到期，實際槓桿8.3倍，低面值、高槓桿。

騰訊及阿里牛熊證條款：

騰訊牛65997，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率25.0倍。

騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率13.3倍。

阿里牛53446，收回價元，行使價76.5元，換股比率100，槓桿比率17.3倍。

阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率9.5倍。

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