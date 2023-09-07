內地手機商招聘專員搶iPhone 15　邊款轉手勁賺3200元？

蘋果公司(Apple Inc.)秋季發布會將於香港時間9月13日凌晨1時舉行，有內地手機商早在9月初已開始招聘專員搶iPhone，指iPhone 15系列「一定炒得起」，又預計Pro Max系列轉手可賺高達3,000元人民幣(約3,200港元)。

手機商對首批iPhone 15的轉手行情感樂觀，有帖文指「今年的15系列必溢價」，認為15 Pro系列可賺約300至逾1,000港元，至於Pro Max系列估計可賺約800至逾3,200港元。

內媒指，雖然iPhone手機是海外品牌，但在內地手機市場中非常炙手可熱，一直深受很多用戶喜愛。不過，這幾年iPhone新機創新速度及幅度明顯放慢不少，加上國產手機實力瘋狂爆發，對iPhone造成不少衝擊。

外媒早前報道，iPhone 15 Pro系列所使用的OLED面板是由LG Display所生產，不過由於LG Display在製造OLED面板時出現問題，其他模塊及零件的生產也有中斷的情況出現，可能影響首批推出的iPhone 15 Pro系列產量，並估計對Pro Max供應量影響更大。因此，外界料iPhone 15推出初期，Pro系列可賺得高炒價。