【產經直播】港股、美股科技股展新跌浪？

至於油價方面，紐約期油九連升，周三（6日）反覆彈0.98%，每桶收報87.54美元，倫敦布蘭特期油亦7連升，升0.62%，收報90.6美元，連績兩日企90美元關樓上。俄羅斯及沙特阿拉伯日前齊宣布將額外減產行動，延長3個月，直至今年年底為止，超市場原預期的延長1個月，令市場擔心冬季需求高峰期間可能出現供應短缺，曾帶動國際油價升至10個月高位，其中瑞銀認為第四季的市場缺口將逾每日150萬桶，布油年底或升至每桶95美元。不過另一邊廂，亦有投資者擔心兩國延長減產，印證未來石油需求轉弱，油價存在重大調整風險？油價睇好定睇淡？美國大型石油公司又可以點部署？

在美元強及美國國債債息續升下，國際金價則持續受壓，紐約現貨金價曾低見每安士1,914.4美元，收市報1,916.4，挫0.48%﹐係低位吸納的好時機？

至於比特幣，上周二(29日)曾急升見28,000美元，當時聯邦上訴法院裁定，美國證券交易委員會(SEC)拒絕Grayscale Investments提供現貨比特幣ETF申請屬錯誤，惟升幅在隨後兩個交易日蒸發，有報道指SEC推遲多比特幣現貨ETF申請審核，預計將於10月中旬或更遲才公布決定。比特幣目前在25,000、26,000美元上落，幾時先擺脫橫行區間？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》今日(7日)中午12時45分直播，訊匯證券行政總裁沈振盈夥拍南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳，為大家逐一解答。

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