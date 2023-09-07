【高盛推介】美指連跌　市場料通脹壓力升溫

高盛(亞洲)有限責任公司：美國供應管理協會(ISM)8月美國非製造業指數升至54.5，創逾半年新高，高於市場預期，亦令市場認為通膨壓力有升高迹象。此外，有美聯儲官員在其最新經濟展望中，表示或需要將2023年經濟增長預測提高1倍。

美股昨日(6日)繼續下跌，當中納指跌幅為三大指數中最大，跌136點或約0.9%，道指則跌198點或約0.6%。亞洲時段中亦見美指期貨下跌，納指及道指期貨目前較昨日低水約0.4%至0.6%。

觀察個股輪證資金流向，納指淡倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約430萬元。道指淡倉於近期亦獲資金吸納，同期共錄得約290萬元資金流入。

道指購10907，行使價36,180點，2023年12月15日到期，實際槓桿25.8倍，中年期、貼價。

道指沽10002，行使價30,000點，2024年9月20日到期，實際槓桿8.3倍，長年期。

納指購10921，行使價16,500點，2023年12月15日到期，實際槓桿16.9倍，中年期、高槓桿。

納指沽10952，行使價13,930點，2024年3月15日到期，實際槓桿8.3倍，貼價、中長期。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。