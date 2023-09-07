印度4年後成世界第三大消費市場　全方位威脅中國？

印度已超越中國，成為全球人口最多的國家，消費力亦不斷提升，有研究指出，印度將會於2027年進身世界第三大消費市場，較目前跳升兩位。

外媒報道，惠譽旗下研究機構BMI Research發表報告，隨着中高收入家庭數量增加，印度的人均支出亦會上升。報告指出，印度家庭人均支出跟去年相比增長7.8%，將超過印尼、菲律賓、泰國等其他亞洲發展中經濟體，也和東盟的家庭總支出之間的差距幾乎擴大兩倍。

目前印度是全球第五大消費市場，BMI預測，印度實際家庭支出增長29%，預估2027年將超過3萬億美元(約23.4萬億港元)，成為全球第三大消費市場。而25.8%印度家庭每年可支配收入將達1萬美元，這些家庭大多位於國內經濟中心，例如新德里、孟買、邦加羅爾。而較富裕的家庭又主要在城市中，使零售商可以輕鬆瞄準目標。

此外，印度大量的年輕人口也是消費支出增加的推動力。據估計，印度約33%人口年齡在20歲至33歲之間，該群體將大量花費在電子產品上。

不少大型品牌瞄準印度市場潛力，已相繼在當地部署銷售點。蘋果公司今年4月在德里和孟買開設兩家零售店。三星電子將在今年內在德里、孟買等印度主要城市，開設15家高級體驗店。BMI指出，黑石集團和APG資產管理公司等全球投資者，已經增加投資印度的購物中心，憧憬消費支出增長會帶來回報。

印度一直是中國在亞洲的主要競爭對手，近年更變得尖銳。隨着兩國人口此消彼長，印度已較中國更能掌握人口紅利去發展經濟。而中國過往引以為傲的「世界工廠」地位，在外資重組供應鏈下，不少大型企業已撤出中國，轉移至印度等國家設廠。另外，中國憑龐大人口打造的市場地位，如今都被印度亦步亦趨。