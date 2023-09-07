官媒：深圳向港澳居民鬆綁商用物業及公寓限購

內地官媒報道，深圳向港澳居民鬆綁商用物業及商務公寓的限購政策。深圳市住房公積金管理中心相關人士表示，目前深圳市非住宅類的商業辦公物業、商務公寓等，向港澳居民放開，政策是最近幾天才更新，之後會告知相關職能部門落地執行。

相關人士表示，該管理中心負責審核買樓資格與網簽備案，相關政策調整未知會否對外發布，但如果近兩日有港澳居民購買深圳市商用物業，是可以網簽，而放開則意味不限套數。是次放開是針對港澳居民，不包括台灣居民和境外人士。

報道引述深圳某代理行高層指，取消港澳人士購買商用物業的限制，將對羅湖、福田關口附近商用物業的消化帶來積極影響。他指，過去深圳人很少去關口買商用物業，香港人又沒辦法以個人身份購買，所以這些物業特別是公寓的銷售並不理想。他表示，通關後，香港與深圳兩地的交流恢復正常，如今又取消商用物業限購，深圳的中介機構應該都已經行動去開拓香港客戶，特別是商務公寓、商辦改公寓這種項目。

不過，有客戶持觀望態度，有香港投資者幾年前曾在大灣區購買多套公寓出租，表示暫時沒有投資深圳商用物業的計劃，因為市場改變。他指，現在買住宅回報更高，特別是豪宅，而且若然投資，目前美元定存利率有6%，超過不少房產的出租回報率。