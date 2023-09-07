俊盟國際：商戶結業交還卡機　整體業務影響不大

他提到，已與本港一家大型公共運輸公司合作，將為其提供支付機及系統，可支援信用卡付車費，當服務正式投入運作，公司會錄得持續的服務收入。

他指出，因應支付卡產業資料安全標準(PCI DSS)由第5代升級至第6代，支付機需要陸續更換，料公司每年在港須換機2至3萬部，以保障客戶需要、軟件改善及保安升級。另外，上月推出超級應用程式開發介面(API)「Hub+」，以接駁支付及技術系統，有助減省不必要的測試時間，改用於研發工作，從而提升研發能力，及釋放更多生產力。

海外業務方面，勞氏指出，8月在馬來西來成立一支8人的團隊，初步主要支援公司在東南亞的生意，未來會視乎情況會否增加職能。近期已進軍蒙古市場，向當地合作夥伴出售支付機及服務，初期涉300台機，望未來會進一步增加。

另外，公司近期夥拍科學園在開心香港市集提供「掌靜脈支付」支付、機具維護、技術方案服務。勞俊傑坦言，「掌靜脈支付」需要硬件、消費者習慣等配合，未必能在短期內普及，但看好有關技術屬良好支付方法，因支付過程不涉及任何形式錢包。