滙豐「羽動全城」社區活動啟動　冀帶動羽毛球熱潮

滙豐今天啟動為期四天的「羽動全城」社區活動，慶祝滙豐世界羽聯世界巡迴賽自2019年以來首次重返香港。位於荃灣愉景新城的「羽動全城」，設有由男子羽毛球港隊教練親授的戶外羽毛球（AirBadminton）教室，期望帶動全城羽毛球熱潮。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，香港人一向熱愛羽毛球運動，而且為本地運動員感到自豪。滙豐世界羽聯世界巡迴賽相隔三年後回歸，對本地體育界和整個香港的意義重大。一直以來，滙豐大力支持國泰航空／滙豐香港國際七人欖球賽、FairBreak女子板球邀請賽、本地高爾夫球賽等大型體育活動，將繼續鞏固香港作為體育、文化及商業的國際城市地位。

「羽動全城」社區活動將於9月7至10日開放予公眾參與。除了羽毛球教室外，市民更可到遊戲體驗區，嘗試「挑戰高手」彈跳測試、「捷足先登」步法挑戰，以及「一擊即中」精準度比試，感受成為頂級羽毛球運動員所需的三大技能。所有參與「羽動全城」的市民都可以參加抽獎，有機會贏取9月12至17日假香港體育館舉行的VICTOR香港公開羽毛球錦標賽2023門票兩張。