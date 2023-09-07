道期牛皮　美將公布申領失業救濟人數

2023年09月07日 16:21
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    美匯指數報104.919；港匯見7.8386；離岸人民幣(CNH)報7.3347；美元兌日圓報147.38；歐元處1.0713；英鎊報1.2469。金價報1,919.01美元。油價微跌0.2%，布油報90.42美元，紐油處87.26美元。比特幣升至25,741美元。道指期貨跌37點。
    焦點數據：
    17:00 歐元區第二季國內生產總值
    20:30 美國申領失業救濟人數
    20:30 美國第二季非農業生產力
    ●港股連跌3日，恒生指數收市報18,202點，跌247點或1.34%。國企指數收報6,314點，跌89點或1.39%；科技指數收報4,091點，跌85點或2.04%。主板全日成交868億港元，港股通淨買入70.47億元。https://reurl.cc/l7L8Lv
    -新世界與迪士尼探討合作機遇，推動大嶼山成國際旅遊娛樂產業園。
    -騰訊正式發布自研大語言模型，已接入50多個業務。
    -大摩削恒地目標價4%，指煤氣市值較低。
    -中芯股價挫6%，向華為提供晶片惹禍。
    -傳安踏旗下Amer Sports秘密申美IPO，估值780億。
    -港交所倫敦辦事處開幕，拓展集團國際網絡。
    ●滬深三大指數向下。滬綜指收報3,122點，跌35點或1.13%；深成指報10,321點，跌193點或1.84%；創業板指數報2,056點，跌44點或2.11%。https://reurl.cc/RydA4n
    中國經濟：
    ●中國8月以美元計出口跌8.8%，好過預期。
    ●中國8月外儲降至3.16萬億美元，連續10個月增持黃金。
    ●官媒：深圳向港澳居民鬆綁商用物業及公寓限購。
    ●美國延長部分中國進口貨關稅豁免，至今年年底。
    ●重招打擊對手？傳內地iPhone禁令擬擴至國企。
    ●內地手機商招聘專員搶iPhone 15，邊款轉手勁賺3200元？
    https://reurl.cc/o5Dldl
    外地經濟：
    ●移民注意！英樓價跌幅14年最甘，分析料繼續下滑。
    ●印度4年後成世界第三大消費市場，全方位威脅中國？
    https://reurl.cc/x6Ddgb
    ●英央行行長暗示加息周期已完，鎊匯曾見3個月低。
    ●澳洲7月出口按月跌2%，貿易順差少過預期。
    ●遊日注意！摩通估Yen未跌完？今年或去到呢個水平...
    https://reurl.cc/q0Dy80
    企業消息：
    ●據報澳洲國民銀行擬裁222個後勤職位，另有幾百人須轉職。