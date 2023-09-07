道期牛皮 美將公布申領失業救濟人數

美匯指數報104.919；港匯見7.8386；離岸人民幣(CNH)報7.3347；美元兌日圓報147.38；歐元處1.0713；英鎊報1.2469。金價報1,919.01美元。油價微跌0.2%，布油報90.42美元，紐油處87.26美元。比特幣升至25,741美元。道指期貨跌37點。

焦點數據：

17:00 歐元區第二季國內生產總值

20:30 美國申領失業救濟人數

20:30 美國第二季非農業生產力

-新世界與迪士尼探討合作機遇，推動大嶼山成國際旅遊娛樂產業園。

-騰訊正式發布自研大語言模型，已接入50多個業務。

-大摩削恒地目標價4%，指煤氣市值較低。

-中芯股價挫6%，向華為提供晶片惹禍。

-傳安踏旗下Amer Sports秘密申美IPO，估值780億。

-港交所倫敦辦事處開幕，拓展集團國際網絡。

中國經濟：

●中國8月以美元計出口跌8.8%，好過預期。

●中國8月外儲降至3.16萬億美元，連續10個月增持黃金。

●官媒：深圳向港澳居民鬆綁商用物業及公寓限購。

●美國延長部分中國進口貨關稅豁免，至今年年底。

●重招打擊對手？傳內地iPhone禁令擬擴至國企。

●內地手機商招聘專員搶iPhone 15，邊款轉手勁賺3200元？

外地經濟：

●移民注意！英樓價跌幅14年最甘，分析料繼續下滑。

●印度4年後成世界第三大消費市場，全方位威脅中國？

●英央行行長暗示加息周期已完，鎊匯曾見3個月低。

●澳洲7月出口按月跌2%，貿易順差少過預期。

●遊日注意！摩通估Yen未跌完？今年或去到呢個水平...

企業消息：

●據報澳洲國民銀行擬裁222個後勤職位，另有幾百人須轉職。