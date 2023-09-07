【產經直播】港股三連跌 萬八關恐不保？
2023年09月07日 16:31
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種子資本高級投資顧問李智祥（左）
美匯強勢，離岸人民幣兌美元續下滑，跌穿7.33關口。港股持續受壓，恒指周四(7日)低開12點，愈跌愈有，曾跌276點，低見18,173點，收市仍跌247點，報18,202點，成交868億元。港股跌足3日，萬八關岌岌可危？幾時先係博反彈時機？
科技股普遍受壓，騰訊(00700)正式發布自研的「混元大模型」，惟未能刺激股價向上。螞蟻集團亦將公布自研大模型最新進展，對阿里(09988)利好作用不大？小米(01810)則逆市升，10月將推出新旗艦機，另傳小米汽車試產，每周生產約50輛樣車，前景向好？值得吼？
市場揣測美國原油庫存會進一步減少，國際油價周三(6日)向上，紐約期油收升0.98%，每桶報87.54美元。布蘭特期油收升0.62%，每桶報90.6美元。三桶油逆市做好，中石油(00857)和中海油(00883)均破頂，其中中石油收升近3%。大行高盛調高明年油價預測，預期明年布蘭特期油價格將升見每桶107美元，油價嚟緊真係升唔停？油股依家唔怕高追？
華為新旗艦手機「Mate 60 Pro」，搭載由中芯(00981)代工的7納米晶片，惹外界關注。美國眾議會有議員認為，中芯不可能在沒有美國技術支援下生產7納米晶片，懷疑中芯或違反美國對華為制裁，促請美國商務部停止華為及中芯所有出口許可，中芯今日急跌逾7%，消息對中芯影響有幾大？
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