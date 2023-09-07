【產經直播】港股三連跌 萬八關恐不保？

美匯強勢，離岸人民幣兌美元續下滑，跌穿7.33關口。港股持續受壓，恒指周四(7日)低開12點，愈跌愈有，曾跌276點，低見18,173點，收市仍跌247點，報18,202點，成交868億元。港股跌足3日，萬八關岌岌可危？幾時先係博反彈時機？

《東網Money 18》搵嚟種子資本高級投資顧問李智祥同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道