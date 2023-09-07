新世界與迪士尼探討合作機遇　推動大嶼山成國際旅遊娛樂產業園

位於香港國際機場航天城、由去年起至2025年分階段開業的11 SKIES，為全港最大型一站式零售娛樂商業地標，總樓面面積逾380萬方呎，當中3座甲級辦公大樓K11 ATELIER 11 SKIES已於去年中啟用，租戶主要為金融及財富管理、醫養健康、跨境商業等專業服務；而未來開業的零售娛樂餐飲部分，雲集超過800間店舖、涵蓋逾120種餐飲概念，以及8個首度亮相香港的世界級娛樂設施，將會是香港最大的室內娛樂空間。11 SKIES坐擁鄰近機場及港珠澳大橋的戰略地理位置，交通便捷，將會成為對外門戶及連接粵港澳大灣區「1.5小時生活圈」8,600 萬人口的橋頭堡。

根據雙方的合作備忘錄，新世界及香港迪士尼探討的協同合作將涵蓋零售、產品開發及宣傳層面，發揮新世界集團生態圈2,600萬名會員的龐大機遇，以至在香港及大灣區的K11據點合辦活動和市場推廣。

新世界發展執行董事薛南海表示，集團很榮幸與香港迪士尼兩強聯手，在不同層面優勢互補，並牽頭發揮大嶼山旅遊景點之間的強大協同效應，集團將繼續積極物色更多信念相同的合作夥伴，讓大嶼山成為國際旅遊娛樂產業園，令香港成為本地、中國內地及國際旅客的首選目的地。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，作為旅遊地標，香港迪士尼一直積極促進經濟發展，並致力以創新方式推動香港成為首屈一指的旅遊目的地。為此非常高興和新世界攜手合作，期待匯聚大嶼山的友好夥伴，在旅客重回香港之際捕足其瞬息萬變的多元需求，提供更多體驗式旅遊選項。