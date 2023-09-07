大家樂：餐廳晚上8時後開始無客　搞「夜經濟」要睇實際收益

勞動力問題方面，羅得承表示，本港餐飲業一直受人手短缺所困擾，集團整體空缺達1,000餘人，會用彈性上班時間以調整餐廳人手。他估計，疫後港人生活習慣有所改變，更多人提早歸家，同時北上消費港人有所增加，所以晚市表現較為遜色，不過其他非晚市時段已接近追回疫前水平，生意額僅有單位數差距。

近月租金有所回調，羅指新續租金未見下跌，甚至部分有所上升；新租約則有小量的議價空間，但開新店的前期投資十分龐大，故會保持審慎態度。日前餐廳外賣的佔比仍高達4成，會考慮減少個別地區新舖的座位數目，以節省人手及租金。他又以旺角新舖為例，減小部分座位後，分店的每呎銷售額十分理想。

年初學生復課時，該企一度因人手問題需要停止供應學生午膳飯盒，羅指問題已理順，集團亦在暑假期間做好招聘及培訓工作。他坦言，受事件影響，難免有部分學校不續約，希望透過學校及家長的溝通，令他們對學童膳食服務恢復信心，認為最壞時間已過。