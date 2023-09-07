新地12大商場推夜消閒活動　料帶動晚市人流升兩成

新地代理(銷售及租賃)董事鍾秀蓮表示，12大商場積極配合政府推動夜經濟，與商戶聯手提供誘因，延長顧客在場內逗留時間，並吸引他們於短時間內再次到訪商場。除了在晚上推出表演節目外，更希望令顧客有更進一步的消費體驗，故加推額外積分獎賞與泊車優惠等，以倍化計劃帶來的提振作用。

另外，商場亦特意將活動橫跨中秋、10.1假期及萬聖節等重點消費節日，並適時調整推廣內容，冀能與各界一同帶旺商場的人流，刺激夜間消費，預料帶動晚市人流上升，達致商場、商戶、顧客三方共贏。

上述商場包括東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC，活動首推「夜消閒」8倍積分賞，額外送出多達3,200萬會員積分，各高場特設不同獎賞、折扣優惠，以及舉辦多元晚間節目，當中包括高達8小時泊車優惠、100%晚市堂食賞，以及啤酒節、實力唱將Busking等活動及表演，料將日間消費氣氛延續至晚上。