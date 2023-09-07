富衛上半年新業務保單數目升34%　內地客投保大增

富衛香港宣布，根據保險業監管局2023年1月至6月香港長期保險業務的臨時統計數字，富衛上半年新業務保單數目排名全港第四，數目按年增加34%，優於行業平均的17%；對比疫情前2019年同期，數目錄得61%增長，市佔率亦穩步提升。富衛上半年首年保費收入較疫情前2019年同期錄得81%增長2，增長排名全港第三。

富衛在疫情期間持續擴展多元分銷渠道和積極部署，在年初內地和香港恢復全面通關後，除了香港本地市場外，亦有效把握内地訪客對保障產品與日俱增的需求。截至2023年上半年，內地訪客投保富衛保險產品較去年同期大幅增長，相關新業務按年增長88倍，優於行業82倍的平均增長；富衛來自內地訪客的新業務已恢復至疫情前2019年同期逾90%，行業平均為86%。

富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，富衛香港業務持續錄得增長，引證集團於實踐以客為先的服務理念及方針上取得成效，能持續透過創新及數碼化的產品與服務應援大眾的身心靈健康。 展望下半年，市場對於身心靈健康保障及財富規劃方案需求依然旺盛，富衛將一如以往地重點發展香港本地市場，並積極把握粵港澳大灣區共融發展帶來的廣闊機遇，拓展保險服務至更廣大客戶以填補市場保障缺口，為客戶創造更高價值。