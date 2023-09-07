富途大象財富管理本月初規模已逾500億元

互聯網券商富途控股(美股：FUTU)旗下富途大象財富管理規模(AUM)持續增長，截至今年9月1日，規模逾500億元，較6月時新增100億元。富途控股國際化戰略及財富管理負責人曾煜超表示，留意到機構及高淨值客戶對富途財富管理需求不斷提升，公司將繼續豐富產品種類，以滿足投資者的多元需求，並會加強對家族辦公室理財需求的服務能力。

該公司指，在新增資金中，另類資產佔62%，而機構及高淨值客戶佔比超過50%。主打高息的「現金寶」，在今年上半年為持倉客戶帶來5.64億港元的增值收益。截至2023年8月底，富途大象財富已和3家主流發行人達成合作，目前支持基金掛鈎結構、固定派息票據等7類票據，並帶來了超過20億港元的等值認購。而截至2023年二季度末，有77家全球知名金融機構合作方。

曾煜超指，於第三季，富途已在新加坡市場推出TAMP(Turnkey Asset Management Platform)業務模式，為獨立財富管理機構、家族辦公室提供服務客戶所需的後台營運能力和工具，進一步提升投資顧問的展業效率，向其高淨值客戶提供一站式、網上化、多品類的財富管理服務，預計將成為富途大象財富未來新增長點。