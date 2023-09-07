星匯居三房放售1年乏人問津 終劈價2成以1038萬沽

二手業主擴大劈幅，西南九龍星匯居套三房單位，去年9月放盤，累減262萬元，以1,038萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角健威花園F座中層5室，實用面積約445方呎，兩房間隔，望樓景，7月開價630萬元，連減五次價，最終減價60萬元，以570萬元成交，呎價約12,809元，減幅約9.5%。

●世紀21溢榮郭少玲指，筲箕灣居屋東熹苑D座低層2室，實用面積約606方呎，三房間隔，望內園景，7月放盤於已補價自由市場開價610萬元放售，獲上車客洽購，終以575萬元獲承接，累減35萬元，呎價約9,488元。

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九龍區

●中原歐陽振邦表示，西南九龍星匯居1座高層E室，實用面積約668方呎，套三房間隔，另設儲物房，去年9月開價1,300萬元，最新減至1,060萬元即獲洽購，終累減262萬元或2成，以1,038萬元成交，呎價約15,539元。

●美聯關穎賢指，奧運站維港灣8座低層D室，實用面積約695方呎，套三房連儲物房間隔，望海景，吸引睇樓多時之外區客承接，單位原先叫價1,610萬，議價後調減110萬至1,500萬元成交，呎價約21,583元。

●利嘉閣鮑允中稱，九龍灣居屋麗晶花園1座高層F室，實用面積約407方呎，兩房間隔，自由市場7月底放盤叫價500萬元，8月中減至455萬元，累減60萬元或約12%，最終以440萬元易手，呎價約10,811元。

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新界區

●中原柯勇指，將軍澳中心9月暫錄約3宗買賣，包括9座中高層D室，實用面積約384方呎，兩房間隔，望內園池景，最新以638萬元易手，呎價約16,615元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢大網仔斬竹灣村單號屋全幢村屋，套三房間隔，享山景及海景，叫價1,880萬元，累減280萬至1,600萬元成交，減幅近15%，屬近期理想價成交。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山星漣海2B座低層F室，實用面積約765方呎，三房間隔，開價1,130萬元，放盤1年，減價114萬元，終以1,016萬元成交，呎價約13,281元，約6年帳面蝕137萬元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山9月暫錄約7宗二手四賣，按月跌約30%，天宇海5B座中層D室，實用面積約736方呎，套三房間隔，開價約953萬元，議價後以925萬元易手，呎價約12,568元，新買家為用家。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田第一城36座低層A室，實用面積約478方呎，三房間隔，放盤兩個月，原先開價650萬元，減幅約8.8%，以592.8萬元成交，呎價約12,402元。

●利嘉閣黃嘉偉表示，粉嶺綠悠軒5座高層E室，實用面積約445方呎，兩房間隔，享山景，新買家為年輕上車客，開價540萬元，終累減至472萬元易手，呎價約10,607元。

●中原區國健稱，粉嶺及上水9月暫錄約3宗二手買賣，其中粉嶺中心J座中層7室，實用面積約510方呎，三房間隔，開價約628萬元，經議價後以580萬元獲承接，呎價約11,373元，新買家為上車客。

●美聯徐君寶指，元朗翹翠峰2座極高層戶，實用面積約580方呎，兩房間隔，上月以710萬元放售，新買家為區內上車客，即睇即議價，以668萬元承接單位，呎價約11,517元。

●美聯鄧涇渭表示，元朗朗晴居9座高層Ｈ室，實用面積約739方呎，套三房間隔，早前以750萬元放售，新買家為區內用家，以公司轉讓名義買入單位，涉資740萬元，呎價約10,014元。

●中原黃國強稱，青衣盈翠半島8座高層A室，實用面積約518方呎，兩房間隔，上月放盤價830萬元，減價40萬元，獲區內分支家庭以790萬元承接，呎價約15,251元，樓價罕見低於800萬元。

●中原指，青衣盈翠半島5座高層G室，實用面積約515方呎，兩房間隔，開價900萬元，放盤4日，速獲買家議價至870萬元沽出，呎價約16,893元，新買家為新盤向隅客，見樓價比去年高位貼近1,000萬元有明顯折讓，故快速承接。

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