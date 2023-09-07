印度實力急升　料2075年GDP全球第二　僅次呢個國家...

中國正努力催谷內需以推動經濟復甦之際，同屬新興經濟體的印度在「人口紅利」光環加持下正在急起直追。有研究報告顯示，印度未來五年的實際家庭支出料增長29%，到2027年，印度有望成為世界第三大消費市場，排名僅次於美國及中國，較目前再晉升兩位，更指印度消費需求旺盛，料屆時當地家庭支出將突破3萬億美元(約23.4萬億港元)。

惠譽解決方案(Fitch Solutions)旗下研究部門BMI發布的研究報告估計，到2027年，印度的家庭人均支出的年均增長率將達7.8%，增速超越印尼、菲律賓及泰國等亞洲發展中國家，整體東盟與印度之間家庭支出的差距，更幾乎擴大兩倍。

報告又估計，屆時將有多達25.8%的家庭每年可支配收入超過一萬美元，這些家庭能夠在二手車等非必需品上花費更多，主要位於新德里、孟買和班加羅爾等經濟中心。由於大多數富裕家庭都在城市地區，無疑讓零售商可以輕鬆地集中「彈藥」投放在目標市場，而消費信貸市場的擴張，將促進消費。

人口結構是印度內需增長的一大推手，目前印度有33%的人口年齡介乎20至33歲。BMI認為，這群體將把大量支出花費在電子產品上，特別是有「科技素養」(technology-literate)的城市中產階層的可支配支出將不斷增加。到2027年，印度於通訊有關支出將以年均11.1%的速度增長，高過必需品的增長10.6%。

事實上，近年印度對投資者的吸引力有增無減，黑石集團及APG資產管理公司等外國投資者已向該國的購物中心業務注入更多資金，以捕捉消費者支出增長的機會。

印度目前為全球第5大經濟體，排在德國、日本、中國及美國之後，不過，隨着印度成為全球第一人口大國，高盛估計，到2075年，印度將成為世界第二大經濟體，國內生產總值將達到52.5萬億美元，排名僅次於中國。

高盛印度經濟師Santanu Sengupta表示，未來20年印度的人口撫養比率(即非勞動年齡人口對勞動年齡人口的依賴程度)為區內最低國家之一，目前乃印度在建立產能、持續壯大服務業及加強基建的良機，宜把握人口增加帶來機會，提升勞動力參與率，並為人才提供足夠的訓練及技能。惟該行補充，過去15年印度勞動力參與率持續下跌，特別是印度女性勞動力參與率明顯低過男性，料成為經濟增長的阻力。