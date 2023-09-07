美股全線下跌　科技股捱沽、納指挫174點

美股周四早段受壓，標指跌28點或0.64%，報4,436點；道指跌43點或0.13%，報34,399點；納指跌174點或1.26%，報13,697點。

近日頻頻傳出不利大型科技企業的壞消息，包括有傳指內地政府禁用蘋果公司(Apple Inc.)的iPhone；歐盟布了嚴格的數碼規範監管名單，將多家美國大型科企列於榜上。Apple股價挫3.84%、英偉達跌3.38%、特斯拉挫3.3%。

連鎖戲院AMC股價續挫一成。該公司早前公布，計劃新發行出售至多4,000萬股股份。

展望後市，LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach表示，鑑於美國經濟數據強勁，在下次會議上聯儲局很可能會表現出鷹派立場，但同時暫停加息。數據還不足以令人信服，無法對隨後的政策會議建立確定性的看法。「投資者仍可在市場上找到機會，但這可能是一段顛簸的旅程。」

據芝商所FedWatch工具，目前93%的利率交易員預計美聯儲在9月份的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上維持利率不變，在11月會議上加息的可能性超過40%。