新盤愈賣愈平！沙田及北區餘貨盤增買樓優惠

一手交投低迷，發展商紛紛推出優惠或付款計劃吸引買家，其中沙田餘貨盤及北區餘貨盤分別增設代繳印花稅優惠及「先租後買」付款計劃。另馬頭角翻新項目預告最快月內開售。

●馬頭角文曜部署月內開售

建灝地產旗下的馬頭角文曜，周四(7日)公布最快月內開售。該集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目斥資約1.2億元翻新外形及內部裝修，連同逾11億元的購入價計，項目總投資額逾12億元。項目售價尚未有定案，他指，屬同一校網的樓盤供應不多，難以作售價參考。全盤提供92伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由379至2,183方呎，主打兩房戶，佔整體供應逾一半。

●沙田星凱‧堤岸最高折扣增至17.25%

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周四(7日)公布即將上載修訂價單，會增設上限為4.25%的代繳印花稅優惠。該公司營銷策劃總監楊聰永稱，價單的定價不變，而經調整後，最高折扣率由13%增至17.25%。新價單於3日後生效，將會視乎市場反應，考慮最快本周末發出銷售安排。

●長沙灣映築下周二發售18伙市建局單位

●北區高爾夫‧御苑增設「先租後買」

●港島南岸晉環三房2980萬元沽 較兩年前平5%

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周四(7日)重新售出1A座31樓G室，實用面積840方呎三房，成交價2,980萬元，呎價約35,476元，該買家採用 120天現金優惠付款計劃入市。資料顯示，該單位原本於2021年5月以3,136萬元沽出，期後在今年7月終止交易，現時重新沽出成交價較逾兩年前平約5%。

●啟德HENLEY PARK一房呎價約20,622元

●沙田大圍站柏傲莊III累錄462宗終止交易