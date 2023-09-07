新盤愈賣愈平！沙田及北區餘貨盤增買樓優惠
2023年09月07日 22:37
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一手交投低迷，發展商紛紛推出優惠或付款計劃吸引買家，其中沙田餘貨盤及北區餘貨盤分別增設代繳印花稅優惠及「先租後買」付款計劃。另馬頭角翻新項目預告最快月內開售。
●馬頭角文曜部署月內開售
建灝地產旗下的馬頭角文曜，周四(7日)公布最快月內開售。該集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目斥資約1.2億元翻新外形及內部裝修，連同逾11億元的購入價計，項目總投資額逾12億元。項目售價尚未有定案，他指，屬同一校網的樓盤供應不多，難以作售價參考。全盤提供92伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由379至2,183方呎，主打兩房戶，佔整體供應逾一半。
●沙田星凱‧堤岸最高折扣增至17.25%
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周四(7日)公布即將上載修訂價單，會增設上限為4.25%的代繳印花稅優惠。該公司營銷策劃總監楊聰永稱，價單的定價不變，而經調整後，最高折扣率由13%增至17.25%。新價單於3日後生效，將會視乎市場反應，考慮最快本周末發出銷售安排。
●長沙灣映築下周二發售18伙市建局單位
恒基地產(00012)與市建局合作發展的長沙灣映築，周五(7日)上載銷售安排，落實下周二(12日)起發售18伙由市建局持有的單位。該批單位包括13伙一房戶、4伙兩房戶及1伙三房戶，實用面積323至769方呎，全部位於5樓及6樓，售價介乎538.96萬至1,126.51萬元，呎價由14,649至18,088元。資料顯示，準買家須於本周六(10日)晚上8時前遞交購樓意向登記表，賣方將於下周一(11日)上午11時進行抽籤，以決定揀樓次序。
●北區高爾夫‧御苑增設「先租後買」
由恒基地產(00012)發展的北區高爾夫‧御苑，周四(7日)修訂價單，增設「先租後買」付款計劃，採用該計劃可享最高13%折扣及5.75%的現金回贈。而準買家須每年預先繳付租金、全年管理費、差餉及地租，租約期為42個月。
●港島南岸晉環三房2980萬元沽 較兩年前平5%
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周四(7日)重新售出1A座31樓G室，實用面積840方呎三房，成交價2,980萬元，呎價約35,476元，該買家採用 120天現金優惠付款計劃入市。資料顯示，該單位原本於2021年5月以3,136萬元沽出，期後在今年7月終止交易，現時重新沽出成交價較逾兩年前平約5%。
●啟德HENLEY PARK一房呎價約20,622元
恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，最新以791.91萬元售出1B座20樓L室，為實用面積384方呎一房，呎價約20,622元。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄462宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得462宗終止買賣個案，佔成交量846宗約55%，而涉及總成交金額逾69.1億元。最新錄的個案包括8A座15樓D室，為實用面積847方呎的三房戶，原本於2021年6月以1,585.6萬元沽出，當時呎價約18,720元，惟交易已於周四(7日)終止。