東方日報B1：新地全年基礎盈利238億　對後市審慎

新地指，會加快推售已落成的待售單位及非核心物業，務求帶來持續的現金流。

香港房地產市場為該企的主要收入來源，郭氏指出，香港住宅市場在今年初短暫復甦，但在環球經濟前景不明朗與利率高企下，市道在近月回軟。惟買家多選擇會所設施和交通網絡完善的大型新建屋苑，令一手住宅市場相對活躍。

期內該企來自物業銷售的溢利為112.99億元，跌28.69%；但按所佔權益計算的合約銷售總額升13.13%至379億元，當中香港的合約銷售額達334億元，按年上升一成三，並接近集團全年銷售目標。本地銷售貢獻主要來自新盤如屯門NOVO LAND多個期數、大埔白石角University Hill等，以及多個已落成項目，如西九龍的天璽。截至6月底，該企未入帳的合約銷售額約280億元，預計本財年確認入帳的金額約240億元。

管理層表示，在售樓策略上，新項目準備就緒後便立即推出市場，並加快推售已落成的待售單位及非核心物業，務求帶來持續的現金流。

另方面，政府吸納外來人才、輸入勞工和引進重點企業等一系列措施，可望為本地經濟增長注入新動力，有利樓市發展。

內地方面，按所佔權益計算新地在期內的合約銷售總額為45億元，並計劃在本年度繼續推售項目，包括上海濱江凱旋門等。雖然沒有特別評論內地樓市，但管理層謂，會繼續採取高度選擇性的投資策略，專注在內地一線和主要二線城市的核心地段發展。新一年度新地的香港銷售目標為330億元，內地則為50億元。

租金收入方面，郭氏謂，在恢復全面通關和取消所有社交距離措施之後，集團旗下商場的人流和商戶銷售額均有所改善，年內平均出租率保持在95%的健康水平。

集團總租金收入按年下跌2%至243.22億元，當中香港總租金收入增加1%至177.38億元。至於新項目TOWNPLACE WEST KOWLOON提供公寓式住宿服務，樓面約37.4萬方呎，預料在今年第四季開始營運。

截至6月底，該企的股東權益總額為6,021億元或每股207.8元；淨債項為1,097.73億元，按年升4.93%；負債比率為18.2%，升0.8個百分點。

雖然環球經濟仍然面對不少的挑戰，包括地緣政治風險持續，但郭氏謂，集團在過去50多年經歷了多次社會經濟起跌和科技變革，有信心可以憑藉豐富的市場經驗等，去度過各種衝擊和挑戰。