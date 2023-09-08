Klook受惠旅遊復甦　年度預訂達234億較2019年增3倍

隨着新冠疫情過去，世界各地的旅遊業迎來復甦浪潮，亞洲旅遊及體驗平台Klook宣布，成功創下平台成立以來最佳業績，本年度的總預訂額達30億美元(約234億港元)關口，創下歷史新高，與2019年相比增長達3倍。

Klook創始人兼首席執行官林照圍表示，旅客正展現出對外旅遊的渴求「從我們的業務獲得3倍增長可見一斑，而Klook平台上的各種附加產品和服務尤其顯著，例如鐵路、租車以及更多獨有的旅遊體驗等，其消費數字升幅均超過30%。」

展望來年，隨着航班量得以全面恢復，帶動整個旅遊成本相應下調，Klook預期外遊需求將進一步提升，未來該平台將為旅客提供更優質、更全面、更完善的旅遊玩樂體驗，繼而進一步鞏固作為亞洲地區領先旅遊及體驗平台的優勢與地位。

此外，而為了慶祝平台成立9周年，於9月8日至22日期間，Klook將贈送出超過900萬美元的旅遊優惠及獎品。

Klook營運長暨聯合創辦人王志豪稱，對於亞太地區的「Z世代」旅遊者而言，他們更偏好使用社交媒體作為獲取及分享資訊的主要渠道，同時亦追求着旅遊內容的真實性與沈浸式體驗，因此品牌決定把更多的資源投放於網紅KOL之上。