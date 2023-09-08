美匯升穿105　港股黑期低水180點

●踏入亞洲時段，美匯指數報105.05；港匯見7.8358；離岸人民幣(CNH)報7.3386；美元兌日圓處147.26；歐元報1.0701，英鎊報1.2481。金價處1,921.16美元。布油報89.7美元，紐油報86.68美元。比特幣(Bitcoin)升2%，報2.62萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水180點。

●道指收報34,500點，升57點或0.17%；標指收報4,451點，跌14點或0.32%；納指收報13,748點，跌123點或0.89%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,015點，跌197點或1.1%。

●9月恒生指數夜期收報17,982點，跌174點，低水220點，成交18,468張。

●紐約期油收報每桶86.87美元，跌0.67美元或0.76%；倫敦布蘭特期油收報每桶89.92美元，跌0.68美元或0.75%。

●紐約期金收報每安士1,942.5美元，跌1.7美元。

●英國富時100指數收報7,441點，升15點或0.21%；德國DAX指數收報15,718點，跌22點或0.14%；法國CAC指數收報7,196點，升2點或0.02%。

●投資者注意！黑色暴雨警告下證券及衍生產品市場延遲開市

●Klook受惠旅遊復甦 年度預訂達234億較2019年增3倍

●全球搶金潮持續！中國連續10個月增持黃金

●東方日報B1：新地全年基礎盈利238億 對後市審慎

●【東方日報產評】華策從善穩信心 港逆施行釀禍深