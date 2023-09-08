車主須知！黑雨等惡劣天氣造成的損失　保險係咪賠足？

香港遭遇世紀豪雨突襲，幾乎全城癱瘓，這場被形容為139年最大洪災，令多區道路變成澤國，大部分車主如非必要都不會駕車外出，因據說在這類惡劣天氣情況下駕駛，汽車保險公司不會承擔責任，即「出事無得賠」。不過如果車主真的迫不得已需要駕車，一旦遇上意外導致汽車損毀，可否所透過所購買的汽車保險索賠？當中是否涵蓋惡劣天氣如8號風球及黑雨？車主要注意甚麼細節及條款呢？

不少車主有購買「汽車全保」，即綜合汽車保險，在大部分情況下，其保障範圍都包括惡劣天氣，但法例要求道路使用者購買俗稱「三保」的第三者責任保險則不會保障汽車。第三者責任保險的涵蓋範圍小，通常只是保障第三者財物損失及第三者死亡或身體損傷，如果發生意外，自身傷亡或車輛損毀是無法索償。

至於綜合汽車保險則是車主自願性購買的汽車保險，保障範圍擴至「三保」以外，涵蓋投保人、投保汽車及在惡劣天氣如8號風球或黑雨下所造成的人身傷亡及財物損失等，保險公司會在條款細則內列明相關賠償範圍。

因此，當汽車在停泊時被重物壓毀、被冧樹壓到、玻璃窗被大石打碎、甚至是整輛被風吹翻，都會按維修費實報實銷。如果汽車被水淹沒而報銷(total loss)，保險公司通常會按照折舊後的市價賠償，折舊計算方式通常視乎車齡及行車里數等因素而定，保險公司也會根據車主是否採取合理的預防措施去保障車輛免受打風或天災破壞而作出決定。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄也曾解釋，司機如購買綜合保險，在黑雨期間駕車遇上意外，亦屬受保範圍，可獲賠償，賠償額則視乎實際損毀程度。若只購買第三者保險，因其受保範圍不包括自然或天然災害，因此不會獲賠償。

不過，車主要留意，一旦向保險公司索償，需要自行繳付墊底費，而且無索償折扣(NCD)會被扣減，下年的車保保費有機會被提高。

值得注意的是，保險公司仍有機會拒絕理賠，例如發現車主在8號風球或黑雨期間，在沒有必要的情況下，駕車前往高風險地區；或者明知前面水浸仍駕車冒險強行衝過；又或者駕車去岸邊看浪，就是未盡力保障車輛及避免意外發生。如果保險公司認為車主故意使汽車陷入險境，可能會拒絕理賠。

當然也有例外情況，若車主可證明當時駕車有合理動機或必要性，例如有緊急入院需要、在駕車途中突然遇上惡劣天氣等，保險公司仍會負責有關賠償。

事實上，保險公司在考慮是否作出賠償時，其中一個最重要因素是看車主是否已盡力「採取一切合理步驟，保障汽車免受破壞」。因此車主不應抱有購買保險後便不顧路面危險的心態。羅提醒，司機若購買綜合保險，都會涵蓋惡劣天氣下駕駛的情況，但必須採取一切合理措施防止交通意外發生。