黑色暴雨沖走香港經濟幾多個億？遠不及10號颶風破壞力？

天文台在昨日(8日)晚上11時05分發出黑色暴雨警告信號，至今已生效超過6小時，為有紀錄以來持續最長的黑色暴雨警告信號，一場突如其來的黑色暴雨到底沖走香港經濟幾多個億？與暴風襲港相比，哪一場災害令香港損失更大？

環保組織「綠色和平」早年曾發表研究報告指，一場黑色暴雨保守估計造成約6億港元的經濟損失，當中涉及商戶索償、處理山泥傾瀉及水浸等費用、飛機航班延誤所造成的損失等。綠色和平當時已表示，數字只是保守估計，加上多年來的通脹因素，以及大量車輛被水浸壞引發的保險索償，今次黑雨造成的實際經濟損失，相信遠較6億元為大。

除了暴雨之外，香港每年都可能受到颱風襲擊，早前就經歷10號颶風蘇拉侵襲，每次颱風來襲，對香港造成幾多經濟損失？根據天文台的《熱帶氣旋年刊》，2018年的超強颱風山竹就導致約6萬棵樹倒下，估計直接經濟損失達45.98億元。

天文台綜合的資料顯示，其中9.1億元損失來自於政府部門和公共事業機構，如漁農署和香港紅十字會等。另外，36.9億元來自於保險索償，其中95%是因為「財產損壞、業務中斷、工程保險、物料損壞」。

對於港股在極端天氣情況下停市，內媒曾指，A股似乎從未受惡劣天氣影響而休市，港股為何如此任性又嬌氣？以深圳證券交易所為例，在颱風下仍維持正常交易，這與港交所策略大為不同。

港交所行政總裁歐冠昇也曾對這種因天氣惡劣而停市的決策表示疑惑，認為香港與內地及世界各地市場緊密連接，投資者需進行交易。港府在今年2月新一份財政預算案中已表明，港交所將探討一系列優化交易機制的建議，包括探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排，以便利投資者交易和配合市場發展趨勢。