針對iPhone？華為Mate 60預告供應充足不准漲價

曾是內地智能手機一哥的華為，由於被美國制裁，嚴重影響新機研發。然而，華為近日發表新款旗艦手機Mate 60 Pro氣勢如虹，適逢蘋果iPhone 15將於下周亮相，為了在內地市場迎接這場硬仗，有消息指華為已通知所有銷售渠道，Mate 60系列供應充足，不許漲價，確保競爭力。

內媒報道，有接近華為人士證實，Mate 60系列的貨源確實較往年更充足，不可能容許經銷商漲價銷售。然而，Mate 60系列現在只接受預訂，預計一至兩周才到貨，仍然未能現場購買。

根據華為商城官網顯示，華為新型號「Mate 60 Pro+」周五(8日)上午10:08開啟預訂，並預計於10月9日前完成發貨，即要等上一個月。Mate60 Pro+與之前未發先售的Mate 60 Pro一樣，華為官方沒有官宣任何信息。目前該機型缺貨。

受到華為Mate 60提前開售的衝擊，加上市傳內地政府要求中央政府機關官員不得在辦公場所使用蘋果iPhone等外國品牌裝置，市場普遍下調iPhone 15系列的出貨預測。有外媒直言，蘋果今輪在中國終於遇到「勁敵」，iPhone 15未必能一如以往在內地大賣。其中「最強蘋果分析師」郭明錤提高了華為Mate 60 Pro的出貨量預測，在發售一年內最少達1,200萬部，勢必分薄了同檔次的iPhone 15的客源。