日商行CEO料圓匯貶至37年新低　兌港元跌穿5算有凸...

日圓近期持續弱勢，兌美元跌至147.5水平，觸及10個月新低。儘管政府官員「出口術」，指不排除作出干預。惟有大型日本企業對圓匯前景悲觀，預計兌美元將貶至170水平的近37年新低；兌港元則跌穿5算，至每百日圓換大約4.6港元。

外媒報道，日本零售巨企三得利控股(Suntory Holdings)行政總裁Takeshi Niinami指出，如果日本央行堅持維持低利率的政策，預期日圓兌美元將跌至170，回到1986年的水平。Takeshi Niinami的預測較摩根大通日本市場研究主管Tohru Sasaki更悲觀，Sasaki日前估計，明年圓匯將貶至155。

事實上，日元疲弱對日本企業有利有弊，因為會擠壓了依賴原材料進口企業的利潤。同時，大部分收入來自海外的企業就會因而得益。三得利約有一半的收入來自日本以外，Niinami指出，日企應該尋求更多海外投資，數碼、健康及綠色領域是潛在的增長項目。他續稱，日本工資將繼續上漲，日企在未來2至3年內恐須提高工資，來應對勞動力短缺的問題。

日圓兌美元最新報147.19，每百日圓換5.3港元。