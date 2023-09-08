豪雨突襲！車主點做可以力保愛驅不失？

香港經歷完10號颶風蘇拉侵襲，又遭遇黑色暴雨洗禮，造成的經濟損失億億聲，更令多區道路嚴重水浸，令車主大感頭痛，到底怎樣做可以力保愛驅不失？

本港多區出現水浸，路上汽車的車身至少超過一半被淹浸，如果積水深度超過死氣排出高度，汽車就容易死火，因此車主如要駕車外出，最好改變行車路線，遠離積水；如無法避免經過水浸路面，不過水深低於半個輪胎，可以用較低波行駛，提高引擎轉數，保持穩定油門，以防積水從排氣管倒流。此外，汽車涉水而行之後，剎車效能有機會減弱，車主事後宜檢查煞車腳掣能否正常操作。

車主如果雨中駕駛，須注意不少事項：

1、先檢查汽車性能，確保引擎及制動系統運作正常，輪胎坑紋及氣壓符合標準，水撥膠及清洗擋風玻璃的噴咀有效，各類車燈正常操作。

2、開車前計劃選擇安全路段。

3、如果居住的地方常有水浸，車主可買喉管套在死氣喉，提升氣喉出口。

在雨中駕駛有多種路面危機，車主須提高警惕：

1、下雨初期，路面上塵土與雨水混合成泥濘，特別易令汽車跣胎。殘留在路面的油漬，經雨水沖浮，會使胎紋少坑淺的闊胎車輛更易跣胎。因此一般建議輪胎由開始使用起計，最好不要超過3年，也不要使用出廠太久的胎，因為橡膠硬化後，抓地力恐難以發揮。

2、路上行人匆忙過馬路，當他們撐着雨傘時，更會司機遮擋視線，駕車時容易橫衝直撞。

3、有時可能遇上前車突然煞制，後車又跟車太貼，導致「大串燒」撞車。

車主在雨中駕駛不妨運用以下基本法：

1、開亮俗稱「大燈」的車頭低燈及霧燈。調低收音機聲量，留意交通報道。

2、保持3秒或以上的跟車距離，不胡亂轉線，車速減低20%。

3、避免高速行車，否則容易造成跣胎或失控。雙手握軚盤，不可突然加速或煞車，否則會跣胎，避免頻密換檔或急劇轉動軚盤。

車主雨中也可實行防衛性駕駛：

1、當視野不清時，最好到停車處暫避，但不要停在山邊或大樹旁，以防塌山泥或遭雷電擊中。

2、如要停車，先減慢車速，並加長跟車距離，使後上車輛警覺，停車後要開死火燈。

3、保持車內空氣清新，開啟冷氣和後窗發熱線消除霧氣。

4、公路變得濕滑時，有光線反射，令司機難以看清路面行車線，因此要盡量靠左駛，減低車速。當汽車入彎時，要提防有魯莽司機越線迎頭駛來。

司機如何駛過積水路段？

1、為免墜入泥坑路洞，最好觀察其他車輛駛過的行車線，才跟隨其駕駛。

2、水深超過半個輪胎或車門腳或車頭風扇邊，是最大涉水深度，尤其風扇轉動將積水撥入車頭內部四周，會在中途壞車或水浸車輛。

3、如多車涉水，則不可同時駕駛，因會激起浪花，待前車駛過後才緩速前進。

4、駛過積水路段，先駛入路側，嘗試煞車系統，左腳輕踏煞車掣，右腳輕踏加油掣前駛， 使煞車掣的煞車皮摩擦而蒸發水份，回復制動系統功能正常。