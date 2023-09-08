滙豐上調H按封頂息率　代理料不利樓市氣氛

市場消息指，滙豐銀行將會上調H按封頂息率，由現時的P(最優惠利率)減2.25厘，調整至P減1.75厘，即實際封頂息由3.625厘加至4.125厘。自9月18日起生效。據了解，滙豐亦將會把現金回贈由最高的貸款額3.1%，降低至1.75%。

滙豐發言人表示，作為主要的市場參與者，滙豐致力確保本港的按揭市場能夠健康及持續發展。因此，該行會因應市場情況定期檢視按揭息率，並在需要時作出適當調整。考慮到近日香港銀行同業拆息、該行的競爭力及市場價格等多項因素，該行決定調整按揭息率。

大型銀行上調一、二手物業的H按封頂息率0.5厘，同時削減現金回贈超過0.5%。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，調整後按息封頂位由3.625厘攀升至4.125厘，為多年來首次供樓利率高於4厘，大型銀行一直於按息策略上具領導指標性作用，加息不利市場氣氛，預計未來香港樓市將價量齊跌。此外，今次加息將重創轉按市場，銀行按揭業務會進入寒冬期。

進入9月上旬，昨日一個月HIBOR雖然企穩4.23厘，但一年HIBOR仍然維持高達5.25厘，反映市場預期利率不會大幅回落。由於H按已經觸及封頂實際息率多時，是次銀行上調按息以紓緩息差壓力，屬意料之內。他預計這次上調後，銀行不會再次主動調整按揭封頂利率，但不排除最優惠利率(P)仍然有機會上升。

這次上調H按封頂息率將令新造或轉按後的按揭供款增加，以還款期30年計，每100萬元貸款額對比，每月還款額將增加約285元。假設業主買入一手樓，選用H按貸款400萬元，分30年還款，每月供款會增加約1,140元至約19,400元，升幅達6.3%。他建議，上車或轉按人士需要趁其他銀行未調整按息政策，盡早提交按揭申請表鎖定較平的息口，申請按揭時需要貨比三家，同時亦可考慮息率較低之中小型銀行，選擇最低息和最高回贈的銀行。