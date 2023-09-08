OneDegree家居保險賠償「還原」受損財物所需金額

黑色暴雨引致多地水浸，若家中財物受損點算？虛擬保險OneDegree在社交平台發文指，旗下家居保險會以「重置成本」方式賠償損失，亦即賠償「還原」受損財物所需金額，例如更換電視櫃、馬桶的費用。

該公司指，若水浸嚴重到需要全屋維修，短時間內無法居住，將提供臨時住宿保障，承擔在該時間內所需的住宿費用。

值得留意的是，根據其細則，須由香港天文台發出黃色暴雨警告或以上級別的暴雨警告所引致的水浸才受保，一般大雨引致水浸就不在保障範圍。

家居保險主要保障家居財物因意外所導致嘅損壞，亦會保障因第三者法律責任而產生嘅賠償。不同保險公司的家居保險計劃所保障範圍會有分別，每項保障嘅賠償亦普遍設有自負額，因此購買家居保險時就要衡量自己所需嘅保障，而事前亦應細閱條款事項。

OneDegree副行政總裁周美華表示，明白暴雨對家居造成的損失相當嚴重，除了家居財物損毀，暴雨過後亦要花費大量時間及精神清理，而且裝修、傢俬、電器損毀亦需要盡快處理。

她指，明白理賠方便簡單的重要性，從投保至索償，無須提交實體文件，全程網上辦理，加上特設索償服務保證，由申請文件齊備到批核，一般於5個工作天內完成，期間並有電郵通知索償進度，亦有提供索償熱線讓客戶隨時查詢進度，提高索償過程的效率及透明度。