經絡：銀行上調H按封頂息　料可保持利潤空間

滙豐銀行據指上調H按封頂息率，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今年1個月港元拆息(HIBOR)一直反覆攀升並曾創下逾15年半新高，而HIBOR已多個月維持高水平，並長期高於H按鎖息上限，兩者差距更曾多達1.5%。現時美國仍有通脹壓力，聯儲局年內或再加息以降低通脹，美息將繼續維持高位，港美息口差距或將進一步擴寬，料HIBOR將繼續徘徊高水平一段時間。

因此，他認為該大型銀行為確保息口高企時可保持利潤空間而上調H按鎖息上限，而HIBOR與H按鎖息上限的差距將大幅收窄至0.105%，此舉亦可紓緩HIBOR高企而帶來的壓力，屬合適的決定，並有利維持銀行體系以及按揭市場長遠發展。

曹表示，其他銀行或會根據自身資金成本及公司策略，跟隨調整按揭息率或相關優惠，建議打算置業客戶根據自身負擔能力，量力而為入市。

據市場消息，滙豐計劃上調拆息按揭計劃(H按)的鎖息上限，由現時P-2.25%大幅增加0.5厘至P-1.75厘，即實際封頂息率由3.625厘增加0.5厘至4.125厘，同時現金回贈亦會大幅下調。

以500萬元貸款額，供款30年，新造H按計劃為H+1.3厘，並以封頂息率計算，大型銀行上調鎖息上限前，H按鎖息上限為P-2.25%（P為5.875%），實際封頂息率為3.625厘，每月供款為$22,803，壓力測試為$47,971。上調鎖息上限後，H按鎖息上限為P-1.75%（P為5.875%），實際封頂息率為4.125厘，每月供款將增加1,429元（6.3%）至24,232元，壓力測試增將加2,663元（5.6%）至50,634元。