研究：71%消費者稱科技及數碼化為促進可持續生活關鍵

阿里巴巴集團ESG戰略負責人劉偉表示，數碼科技是幫助個人和公司實踐可持續生活方式的寶貴工具，企業可向消費者提供更多資訊，並提高消費者對綠色生活方式的實踐，從而推動消費者活出可持續的生活態度。

報告指出，有53%網購消費者表示會優先購買可持續產品，尤其是來自亞洲新興市場的消費者，包括泰國(84%)、印尼(73%)和菲律賓(69%)。然而，僅48%的香港受訪消費者表示會優先購買可持續產品，比例甚至低於亞洲新興市場，反映香港各界應考慮一同加強消費者教育，推出更多可持續發展的產品，以鼓勵更多消費者投入可持續的生活方式。

調查同時向消費者了解，企業能如何鼓勵消費者採用可持續生活方式，最多香港受訪者選出的五大因素：

1）減少使用一次性塑料和包裝的產品(63%)

2）可持續產品變得更加實惠(56%)

3）更廣泛的可持續產品和服務選擇(44%)

4）回收服務變得更方便和數字化(39%)

5）更容易地接觸到具數字化的物品破損或損壞維修服務(31%)

事實上，企業在推動可持續發展擔當重要角色。67%的香港受訪者表示，現任或未來的僱主採取可持續的做法對他們來說很重要；然而，只有53%的香港受訪者認為，現任僱主在很大程度或中等程度上參與可持續發展。

劉偉續指，作為一家數字平台企業，阿里巴巴集團在可持續發展上坐言起行，並通過為消費者減少不便、增加更多可持續的選擇、完善供應鏈以維持成本合理等措施實現承諾。可持續消費對環境至關重要，同時也為企業乃至整個數碼經濟提供長期發展的機會，創造可持續的未來。

該研究訪問了來自亞洲、歐洲和中東14個市場的14,000多名消費者。