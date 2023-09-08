華為再突發預售全新折疊手機　續未標明晶片

內媒報道，周五(8日)上午10時08分，華為Mate 60 Pro+及華為新款折疊屏手機Mate X5最新加入華為「先鋒計劃」，正式開啟預定銷售，是繼華為Mate 60 Pro後，華為未召開發布會直接上市銷售的又兩款手機，延續Mate 60 Pro開售行情，這兩機型10：08分開啟預售後繼續被火速搶光。

華為依然沒有披露最新開售的兩款產品的處理器信息，不過據市場判斷，Mate 60 Pro+、Mate X5搭載的是與Mate 60 Pro一樣納米級的晶片，即7nm國產晶片，華為商城也暫未顯示這兩款產品的售價。

華為常務董事、終端(BG)首席執行官余承東於社交媒體表示，華為Mate X5全能折疊屏，再上新台階。「最強折疊屏手機還得看華為！歡迎另一位先鋒計劃新成員華為Mate X5！」

另外，華為商城官網顯示，華為新一代折疊屏Mate X5為橫向內折型，內屏6.4英寸，外屏7.85英寸，內外屏均支持1440Hz高頻PWM調光，機身厚度11.08m(折疊態)和5.3mm(展開態)，重約243至245g。

華為相關負責人指，今天上午這兩機型已分別開啟訂金銷售，消費者提前交1,000元人民幣訂金預定，便能保證有貨，目前第一輪預售已經結束，下一輪會在9月8日下午6時08分開始。

華為商城銷售頁面顯示，Mate60 Pro+預計將於10月9日前完成發貨，Mate X5預計將於9月24日前完成發貨。報道指，後續華為還將發售Mate 60系列的Plus版本等機型。

有網友表示想換新機，有人回應指，「等發布會正式發布，肯定有候補通道的，貨很多很充足。」，有人稱，用了10年華為，見證其一路成長，遙遙領先。