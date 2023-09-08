羅杰思出任港交所董事總經理兼歐、中東及非洲發行人服務主管

香港交易所宣布，羅杰思(Chris Roberts)已加入集團出任董事總經理兼歐洲、中東及非洲地區發行人服務主管。

該職位常駐香港交易所的倫敦辦事處，並會在歐洲、中東及非洲地區負責有關香港新股市場的推廣活動。羅杰思亦會在當地負責一系列支援上市發行人的工作，與國際發行人及歐洲的上市服務行業合作，並向香港交易所市場拓展聯席主管鮑海洁匯報。

香港交易所市場拓展聯席主管鮑海洁表示，歡迎羅杰思加入港交所。他在英國、歐洲、中東、非洲及美國等資本市場擁有超過25年的豐富經驗，為企業融資、股本證券市場及新股集資等範疇提供顧問服務。他的加入將會壯大港交所的發行人服務團隊，繼續提升香港作為國際上市集資中心的地位，連接資本與機遇」

羅杰思曾於英國及美國在美馳集團、摩根大通及摩根士丹利等多家投資銀行擔任高級管理職務，近年亦創立了一家獨立顧問服務公司。之前，他在司力達律師事務所擔任企業律師。

羅杰思擁有倫敦大學學院的法文文學士學位，及於諾域治東安格里亞大學及倫敦法律大學取得法律深造文憑。